Найдены тела всех жертв крушения турецкого самолета

На месте падения военно-транспортного самолета ВВС на территории Грузии, сообщает Анкара, обнаружено тело последней жертвы трагедии.
Специалисты обнаружили тела всех военных, погибших в результате авиакатастрофы с турецким военно-транспортным самолетом С-130. Соответствующее сообщение распространило Минобороны Турции.
"В результате проведенных поисковых работ среди обломков нашего военно-транспортного самолета, потерпевшего крушение на границе Азербайджана и Грузии, было обнаружено тело нашего 20-го шехида"
– Минобороны Турции
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об обнаружении на месте ЧП черного ящика разбившегося самолета. Он уже переправлен в Турцию, специалисты изучают его.