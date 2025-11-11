Вестник Кавказа

Найдены тела всех жертв крушения турецкого самолета

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На месте падения военно-транспортного самолета ВВС на территории Грузии, сообщает Анкара, обнаружено тело последней жертвы трагедии.

Специалисты обнаружили тела всех военных, погибших в результате авиакатастрофы с турецким военно-транспортным самолетом С-130. Соответствующее сообщение распространило Минобороны Турции.

"В результате проведенных поисковых работ среди обломков нашего военно-транспортного самолета, потерпевшего крушение на границе Азербайджана и Грузии, было обнаружено тело нашего 20-го шехида"

– Минобороны Турции

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об обнаружении на месте ЧП черного ящика разбившегося самолета. Он уже переправлен в Турцию, специалисты изучают его.

