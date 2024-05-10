На выставке-форуме «Россия» отметят День Карачаево-Черкесии

В пятницу на выставке-форуме «Россия» пройдет День туризма Карачаево-Черкесии. Гостей ждут лекции и мастер-классы.

17 мая на международной выставке-форуме «Россия» будет отмечен День туризма Карачаево-Черкесии. Это событие, призвано познакомить посетителей с культурой этого удивительного региона и узнать больше о его туристических возможностях.

«В Москве на международной выставке-форуме «Россия» 17 мая состоится презентационная программа, посвященная туристическому потенциалу Карачаево-Черкесской Республики в пространстве «Почувствуй Россию», организованному по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства»

– пресс-служба главы и правительства КЧР.

Для всех желающих будут организованы увлекательные викторины с интересными призами. Это отличная возможность проверить свои знания о Карачаево-Черкесии, ее истории, достопримечательностях и традициях. Победители смогут получить уникальные сувениры и подарки, чтобы сохранить яркие воспоминания об этом дне.

На празднике также будут проведены мастер-классы по национальным танцам и войлоковалянию. Гости смогут научиться танцевать под зажигательные мелодии и создавать удивительные изделия из войлока.

Празднование Дня туризма Карачаево-Черкесии на выставке «Россия» обещает быть захватывающим и запоминающимся событием, которое позволит гостям погрузиться в уникальную атмосферу этого кавказского региона.