Фестиваль "Кинокавказ-2024" открылся в Нальчике

В Нальчике сегодня стартовал трехдневный кинофестиваль "Кинокавказ-2024". В программе свыше 50 фильмов от молодых режиссеров.

В Нальчике открылся Северо-Кавказский молодежный кинофестиваль "Кинокавказ-2024".

Программа фестиваля рассчитана на три дня, зрители увидят более полусотни картин от авторов из разных стран мира.

"В шорт-лист фестиваля попало 56 фильмов авторов в возрасте до 35 лет из 17 регионов России и зарубежных стран - Латвии, Киргизии, Ирана, Узбекистана, Великобритании"

– продюсер фестиваля Зарина Ажагоева

Публике и на суд жюри будут представлены короткометражки различных жанров, анимационные и документальные фильмы, а также ролики на социальные темы.

"Мы не затрагиваем религиозную и национальную тематику, фестиваль создан для того, чтобы молодежь, которая сняла свои фильмы, могла представить свою работу на суд профессионалов с именем"

– Зарина Ажагоева

На открытии в четверг состоится показ киноленты "Испытание аулом", о подростке, который после социальных сетей открывает для себя жизнь в горном ауле, передает ТАСС.