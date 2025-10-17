На возвращение партии Гахария в парламент отреагировали в Грузии

Грузинская оппозиционная партия Гахария завершила свой бойкот, начавшийся примерно год назад. В ближайшее время депутаты партии займут свои места в парламенте.

Представители правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции прокомментировали решение партии "Гахария за Грузию" завершить бойкот, начавшийся осенью прошлого года после выборов в парламент.

Председатель парламента Шалва Папуашвили отметил, что присутствие или отсутствие этой партии в парламенте не повлияет существенно на работу законодательного органа, но через ее депутатов, согласно его мнению, можно будет проследить, каким образом из-за границы поступают "определенные указания" против Грузии.

Аналогичного мнения придерживается депутат партии "Грузинская мечта" Давид Матикашвили. Он указал на то, что члены партии Гахария не будут реально участвовать в законодательных инициативах, однако они будут использовать свое присутствие в парламенте для выражения интересов иностранных сил в отношении Грузии.

"Если они решили прекратить бойкот сейчас и использовать парламентскую трибуну и мандаты, это их дело. От этого деятельности парламента ничего не прибавится, ни убавиться. Демократический путь строительства страны продолжится"

– Давид Матикашвили

В негативном ключе на возвращение партии "Гахария за Грузию" в парламент отреагировали также оппозиция. Депутат "Единого национального движение" Леван Саникидзе назвал ее действия большей угрозой, чем предательство родной страны.

В свою очередь, представитель "Федералистов" Тамар Черголеишвили считает, что партия "Гахария за Грузию" перестала существовать.

"Партии Гахария больше не существует. Приговор ей вынес народ 4 октября"

– Тамар Черголеишвили

Ранее сообщалось, что на этой неделе правящая партия Грузии подаст в Конституционный суд иск о запрете оппозиционных партий.