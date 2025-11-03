Вестник Кавказа

На востоке Турции обнаружили крупное месторождение золота

На востоке Турции обнаружили крупное месторождение золота
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В турецкой провинции Сивас выявили месторождение золота, стоимость которого составляет около $1,7 млрд.

Провинция Сивас на востоке Турции может в ближайшие годы буквально озолотить страну: здесь найдено крупное месторождение драгоценного металла. По подсчетам экспертов, земля в районе населенного пункта Аладжахан может дать около 424 унций золота, передает пресс-служба компании Erdemir. 

Согласно оценкам экспертов, месторождение может содержать около 15 млн тонн ценной руды. Месторождение оценивается в $1,7 млрд. 

В пресс-службе компании отметили, что специалисты провели 360 бурений. Работы на прииске продолжаются.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
735 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.