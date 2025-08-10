На юге Турции произошло землетрясение

В Турции продолжаются землетрясения. На сей раз подземная активность зафиксирована в Османие.
В турецкой провинции Османие сегодня зафиксировали сейсмическую активность. Магнитуда подземных толчков составила 4,1.
Землетрясение произошло в 17:45. Эпицентр сейсмической активности располагался в Кадирли, глубина – около 5 км.
Информации о материальном ущербе и пострадавших не поступало.
Напомним, что 11 августа Сындыргы (провинция Балыкесир) потрясли два землетрясения. Погиб один человек, десятки домов были разрушены.