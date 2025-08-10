Вестник Кавказа

На юге Турции произошло землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции продолжаются землетрясения. На сей раз подземная активность зафиксирована в Османие.

В турецкой провинции Османие сегодня зафиксировали сейсмическую активность. Магнитуда подземных толчков составила 4,1. 

Землетрясение произошло в 17:45. Эпицентр сейсмической активности располагался в Кадирли, глубина – около 5 км. 

Информации о материальном ущербе и пострадавших не поступало. 

Напомним, что 11 августа Сындыргы (провинция Балыкесир) потрясли два землетрясения. Погиб один человек, десятки домов были разрушены.

