На юге Ливана ликвидировали командира "Хезболлы"

Израиль продолжает операции против "Хезболлы". На юге Ливана ЦАХАЛ уничтожил одного из командиров радикалов.
Армия Израиля провела военную операцию, в ходе которой уничтожила полевого командира "Хезболлы" Хоссама Кассема Гораба, информирует пресс-служба ЦАХАЛ.
Согласно информации ХАМАС, командир радикального движения руководил группировками на территории Ливана и Сирии, которые угрожали Голанским высотам.
Ранее генсек "Хезболлы" Наим Касем заявил, что организация не сложит оружие, как этого требуют Израиль и США. Касем отметил, что демилитаризация движения произойдет только после прекращения ударов Израиля.