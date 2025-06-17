Вестник Кавказа

На юге Ливана ликвидировали командира "Хезболлы"

На юге Ливана ликвидировали командира "Хезболлы"
© Фото: ЦАХАЛ
Израиль продолжает операции против "Хезболлы". На юге Ливана ЦАХАЛ уничтожил одного из командиров радикалов.

Армия Израиля провела военную операцию, в ходе которой уничтожила полевого командира "Хезболлы" Хоссама Кассема Гораба, информирует пресс-служба ЦАХАЛ. 

Согласно информации ХАМАС, командир радикального движения руководил группировками на территории Ливана и Сирии, которые угрожали Голанским высотам. 

Ранее генсек "Хезболлы" Наим Касем заявил, что организация не сложит оружие, как этого требуют Израиль и США. Касем отметил, что демилитаризация движения произойдет только после прекращения ударов Израиля.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
725 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.