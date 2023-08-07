На Ставрополье пропала вода в четырех населенных пунктах

Опубликовано: 13:21, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авария на водоводе оставила без воды жителей четырех населенных пунктов Ставрополья. Ведутся восстановительные работы.

В Ставропольском крае временно остались без воды жители четырех населенных пунктов. Об этом информирует ГУП СК "Ставрополькрайводоканал".

В частности, воды нет в трех детсадах и двух школах. В общей сложности водоснабжения нет почти 12 тыс абонентов.

"В связи с аварийно-восстановительными работами 7 августа с 8:00 до, ориентировочно, 18:00, будет временно прекращена подача воды в станицу Рождественская, поселок Рыздвяный, село Московское и хутор Спорный"

– сказано в сообщении