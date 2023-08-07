РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На Ставрополье пропала вода в четырех населенных пунктах

На Ставрополье пропала вода в четырех населенных пунктах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Авария на водоводе оставила без воды жителей четырех населенных пунктов Ставрополья. Ведутся восстановительные работы.

В Ставропольском крае временно остались без воды жители четырех населенных пунктов. Об этом информирует ГУП СК "Ставрополькрайводоканал".

В частности, воды нет в трех детсадах и двух школах. В общей сложности водоснабжения нет почти 12 тыс абонентов.

"В связи с аварийно-восстановительными работами 7 августа с 8:00 до, ориентировочно, 18:00, будет временно прекращена подача воды в станицу Рождественская, поселок Рыздвяный, село Московское и хутор Спорный"

– сказано в сообщении

На Ставрополье восстановили движение по затопленному ранее участку дороги

На Ставрополье восстановили движение по затопленному ранее участку дороги

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
730 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version