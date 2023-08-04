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На Ставрополье восстановили движение по затопленному ранее участку дороги

На Ставрополье восстановили движение по затопленному ранее участку дороги
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Ставрополье открыли участок дороги, затопленный ранее в результате ливня. Движение по нему сейчас осуществляется в обе стороны.

В Ставропольском крае восстановлено движение по участку дороги в Буденновском округе, который ранее был затоплен в результате сильного дождя. Об этом сказано в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

"Все ограничения, введенные с вечера на автодороге "Светлоград - Благодарный - Буденновск", сняты"

 – говорится в сообщении

В четверг сообщалось, что из-за ливня возле поселка Целинный затопило примерно 300 метров дороги. Движение по этому участку было остановлено в обе стороны.

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