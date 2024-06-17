На Старополье создали штаб против аномальной жары 

Власти Ставрополья создали Оперштаб для эффективного противодействия последствиям аномальной жары. В частности, речь идет о помощи местному населению, а также поддержке сельского хозяйства.

Власти Ставропольского края приняли решение о создании краевого оперативного штаба с целью эффективного противодействия последствиям аномальной жары. В состав этого штаба вошли руководители краевых министерств, аварийной службы и главы территорий. Их профессиональные навыки позволят координировать действия и принимать меры оперативно.

«Во многих территориях края аномальная жара, засуха и суховеи приводят к опасным ситуациям. Есть угрозы для урожая, для сельхозпредприятий, для работы инфраструктуры, энерго- и водоснабжения. Есть риск ландшафтных пожаров. Нельзя допустить, чтобы пострадали люди. Поэтому мы создали краевой оперативный штаб по противодействию последствиям аномальной жары. <> Оперштаб будет работать столько, сколько это будет необходимо для борьбы с последствиями аномальной жары»

– губернатор края Владимир Владимиров.

По его словам, аномально высокие температуры воздуха в регионе вызывают серьезные проблемы как для населения, так и для сельского хозяйства.

Принятие комплекса мер по минимизации негативного воздействия таких условий на жизнь края становится необходимостью. Благодаря активной работе штаба можно оперативно оценить ситуацию, определить наиболее уязвимые объекты, и разработать план действий для предотвращения кризисных ситуаций.

Одним из приоритетов является предоставление необходимой помощи населению, особенно людям, наиболее подверженным воздействию высоких температур. Это включает в себя организацию пунктов охлаждения, распространение информации о мерах предосторожности, а также контроль за состоянием здоровья граждан.

Сельское хозяйство является одной из отраслей, страдающих от высоких температур. Длительное засушливое период может привести к значительным убыткам в урожае и негативно сказаться на экономике региона. В связи с этим, важно предпринимать активные меры по поддержке сельхозпроизводителей, разработке технологий борьбы с иссушением почвы, а также обеспечить субсидии для уменьшения потерь.

