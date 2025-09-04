Вестник Кавказа

На Северном Кавказе заработал важный газопровод

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спустя четыре месяца тестирования и устранения неполадок в СКФО заработал газопровод между Ставропольем и Северной Осетией, который обеспечит газом не только потребителей в республиках региона, но и в странах Южного Кавказа.

Специалисты ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" ввели в строй отремонтированный магистральный газопровод Невинномысск-Моздок, связывающий Ставропольский край и Северную Осетию, сообщили в компании.

"После устранения дефектов, выявленных в ходе внутритрубной дефектоскопии, введен в эксплуатацию магистральный газопровод Невинномысск-Моздок. Его общая протяженностью составляет 250 км"

- "Газпром"

Обнаруженные в ходе тестирования дефекты серьезно ограничивали проектную производительность магистрального газопровода, теперь же его ввод в эксплуатацию обеспечит надежную транспортировку газа в запланированных объемах для потребителей в республиках Северного Кавказа и странах Закавказья, - рассказали в компании, передает "Интерфакс".

Ремонтные работы продолжались четыре месяца, они проходили на участках в Невинномысске и Георгиевске и велись совместно со специалистами управления аварийно-восстановительных работ и ряда региональных филиалов компании.

