На Северном Кавказе заработал важный газопровод

Специалисты ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" ввели в строй отремонтированный магистральный газопровод Невинномысск-Моздок, связывающий Ставропольский край и Северную Осетию, сообщили в компании.
"После устранения дефектов, выявленных в ходе внутритрубной дефектоскопии, введен в эксплуатацию магистральный газопровод Невинномысск-Моздок. Его общая протяженностью составляет 250 км"
Обнаруженные в ходе тестирования дефекты серьезно ограничивали проектную производительность магистрального газопровода, теперь же его ввод в эксплуатацию обеспечит надежную транспортировку газа в запланированных объемах для потребителей в республиках Северного Кавказа и странах Закавказья, - рассказали в компании, передает "Интерфакс".
Ремонтные работы продолжались четыре месяца, они проходили на участках в Невинномысске и Георгиевске и велись совместно со специалистами управления аварийно-восстановительных работ и ряда региональных филиалов компании.