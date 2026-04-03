На Северном Кавказе из-за дождей повреждены 35 мостов

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате проливных дождей на Северном Кавказе оказались повреждены более 30 мостов и подтоплены тысячи домов.

Полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка на выездном совещании в Дагестане заявил, что из-за масштабного ухудшения погоды в регионах Северного Кавказа пострадали 17 автомобильных, 16 пешеходных и 2 железнодорожных моста. По его словам, стихия также затронула транспортную инфраструктуру и системы жизнеобеспечения макрорегиона.

"Масштабное ухудшение погодных условий в субъектах Северного Кавказа произошло 27 марта. Обильные осадки и порывы ветра до 28 м/с вызвали наводнения, оползни и разрушения инфраструктуры. Повреждены 17 автомобильных, 16 пешеходных и 2 железнодорожных моста, нарушено транспортное сообщение, энерго- и газоснабжение"

– Юрий Чайка

Он подчеркнул, что благодаря своевременной реакции органов власти и экстренных служб ситуацию удалось стабилизировать и не допустить человеческих жертв. В наиболее пострадавших районах провели эвакуацию населения, открыли пункты временного размещения и организовали поставки продуктов и питьевой воды.

Напомним, ухудшение погодных условий на Северном Кавказе началось 27 марта, когда за двое суток в ряде регионов округа выпало более 100 мм осадков. В наиболее пострадавших муниципалитетах Дагестана и Чечни был введен режим чрезвычайной ситуации.

