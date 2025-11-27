На ремонт после оползня у аэропорта Сочи выделено 150 млн рублей

В Сочи, недалеко от Международного аэропорта, осуществляются работы по уничтожению последствий крупного оползня, сообщили в пресс-службе администрации города.
Как следует из информации, значительно повредился фрагмент дороги. Ремонтники уже осуществляют необходимые работы: установлены 36 буронабивных свай и временных дорожных плит.
Протяженность поврежденного участка, где необходим значительный ремонт, составляет 150 м, также сообщили власти Сочи.
"На эти цели из бюджета выделено более 150 млн рублей. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком, их окончание запланировано на март 2026 года"
– администрация Сочи
Кроме того, власти города проведут усиленную работу по предотвращению подобных ситуаций в дальнейшем. Планируется провести капитальный ремонт с последующей установкой противооползневых сооружений.