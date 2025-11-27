Вестник Кавказа

На ремонт после оползня у аэропорта Сочи выделено 150 млн рублей

Аэропорт Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
С целью ликвидации последствий крупного оползня в районе сочинского аэропорта власти города направят свыше 150 млн рублей.

В Сочи, недалеко от Международного аэропорта, осуществляются работы по уничтожению последствий крупного оползня, сообщили в пресс-службе администрации города.

Как следует из информации, значительно повредился фрагмент дороги. Ремонтники уже осуществляют необходимые работы: установлены 36 буронабивных свай и временных дорожных плит.

Протяженность поврежденного участка, где необходим значительный ремонт, составляет 150 м, также сообщили власти Сочи.

"На эти цели из бюджета выделено более 150 млн рублей. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком, их окончание запланировано на март 2026 года"

– администрация Сочи

Кроме того, власти города проведут усиленную работу по предотвращению подобных ситуаций в дальнейшем. Планируется провести капитальный ремонт с последующей установкой противооползневых сооружений.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
585 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.