Вестник Кавказа

На развитие агротуризма в Дагестане потратят 15 млн рублей

На развитие агротуризма в Дагестане потратят 15 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство Дагестана собирается выделить 15 млн рублей для поддержки агротуризма. Более 80% территории региона – это земли сельскохозяйственного назначения.

В 2024 году в Дагестане направят 15 млн рублей на развитие сельского туризма. Об этом сказано в Telegram-канале регионального правительства.

В сообщении также приводятся слова депутата народного собрания РД Асият Алиевой, которая отметила, что агротуризм включили в число ключевых направлений господдержки республики.

"Полагаю, что совместное решение всех тех вопросов и задач, обозначенных сегодня на расширенном заседании коллегии, будет способствовать эффективному развитию агропромышленного комплекса нашей республики"

– Асият Алиева

В свою очередь, глава регионального Минсельхоза напомнил, что в том году на поддержку агропромышленного комплекса было направлено почти 2,6 млрд бюджетных средств

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