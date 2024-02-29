Вестник Кавказа

Фитомелиорация будет проведена в Дагестане

Фитомелиорация будет проведена в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане в этом году будут проведены фитомелиоративные работы. Они охватят почти 7 тыс гектаров. Все работы проводятся в рамках федеральной программы по вовлечению земель в оборот.

Фитомелиоративные работы будут проведены в Дагестане в текущем году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

В ведомстве подчеркнули, что работы охватят почти 7 тыс га. Там же отметили, что за последние 5 лет такие мероприятия коснулись 19 тыс га.

В министерстве заявили, что подобного рода мероприятия проводятся в рамках программы по вовлечению земель в сельское хозяйство.

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