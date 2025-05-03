На переговорах России и Украины будет представитель США

Марко Рубио заявил, что представитель США примет участие в переговорах России и Украины в Стамбуле. При этом он добавил, что у него нет больших ожиданий от этой встречи.

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил об участии представителя администрации президента США в переговорном процессе России и Украины в Стамбуле.

Он отметил, что встретится с министром иностранных дел Турции и делегации из Украины, а кто-то из команды Трампа будет участвовать в переговорах с Россией.

Рубио выразил надежду, что переговоры будут проходить с участием Анкары и кого-то из делегации США. При этом он добавил, что у него нет больших ожиданий от новой встречи.