Вестник Кавказа

На переговорах России и Украины будет представитель США

Флаг США
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Марко Рубио заявил, что представитель США примет участие в переговорах России и Украины в Стамбуле. При этом он добавил, что у него нет больших ожиданий от этой встречи.

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил об участии представителя администрации президента США в переговорном процессе России и Украины в Стамбуле.

Он отметил, что встретится с министром иностранных дел Турции и делегации из Украины, а кто-то из команды Трампа будет участвовать в переговорах с Россией.

Рубио выразил надежду, что переговоры будут проходить с участием Анкары и кого-то из делегации США. При этом он добавил, что у него нет больших ожиданий от новой встречи.

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