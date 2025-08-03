На место падения вертолета нашли второе тело в Казахстане

Военный вертолет рухнул в Казахстане в конце июля. Сегодня на месте его падения было найдено тело еще одного человека.

Спасатели нашли в Казахстане тело еще одного человека на месте падения военного вертолета. Об этом сообщает Минобороны страны.

"В ходе продолжающихся поисково-спасательных мероприятий в районе падения вертолета EC145 обнаружено и поднято на поверхность второе тело. В настоящее время проводится процедура опознания с участием компетентных органов"

– пресс-служба ведомства

Военный вертолет с тремя членами экипажа упал в районе Сорбулакского водохранилища в Алматинской области 25 июля. Накануне на глубине примерно 14 метров были обнаружены фрагменты вертолета и тело человека.