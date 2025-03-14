На курорте "Мамисон" открыты четыре новые пешие тропы

Новые пешеходные тропы появились в Северной Осетии на курорте "Мамисон". Одна из них соединила верхнюю станцию канатной дороги с палаточным лагерем.

Горный курорт "Мамисон" прирос новыми пешеходными туристическими тропами.

Фестиваль тропостроения прошел на курорте в Северной Осетии с 15 по 20 июля. В результате были проложены четыре новых маршрута. Запущены тропы Зарамаг (1 км), Тропа Желаний (2,5 км), Пик 2727 (3,8 км), Мамихдон (4,8 км). Последняя соединила верхнюю станцию канатной дороги и новый палаточный лагерь на курорте.

Также в рамках фестиваля на горном курорте были созданы арт-объекты, лучший из них туристы могут увидеть при посещении тропы Зарамаг.

На "Мамисоне" в июле также появились навигационные стенды и были оборудованы смотровые площадки.