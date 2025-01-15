На Кубани закрытыми для туристов останутся 150 пляжей

Власти Краснодарского края ограничили для туристов доступ на 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе несмотря на то, что вода в прибрежной части Черного моря прогрелась до 20 градусов – откроют их лишь тогда, когда это будет безопасно.

Множество пляжей Краснодарского края с началом высокого курортного сезона останутся закрытыми для отдыхающих – на большинство пляжей Анапы и Темрюкского района ограничили доступ из-за периодически возникающих здесь выбросов мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Сейчас на всех пляжах, закрытых для купальщиков, ведутся активные работы с использованием техники, чтобы в кратчайшие сроки очистить их от загрязнений - речь идет о 141 пляже в Анапе и 9 пляжах в Темрюкском районе, передает "АиФ-Юг".

Несмотря на то, что температура морской воды в Темрюкском районе уже поднялась выше приемлемых 20 градусов, сейчас пляжи "украшают" таблички с надписью "Купание запрещено" и баннеры с текстом: "До завершения восстановительных работ КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО".

Ограничения снимут лишь тогда, когда все временно закрытые пляжи приведут в соответствие с санитарными нормами, открытие каждого из них будет возможно только после официального разрешения Роспотребнадзора, говорится в сообщении.