На Кубани закрытыми для туристов останутся 150 пляжей

Множество пляжей Краснодарского края с началом высокого курортного сезона останутся закрытыми для отдыхающих – на большинство пляжей Анапы и Темрюкского района ограничили доступ из-за периодически возникающих здесь выбросов мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Сейчас на всех пляжах, закрытых для купальщиков, ведутся активные работы с использованием техники, чтобы в кратчайшие сроки очистить их от загрязнений - речь идет о 141 пляже в Анапе и 9 пляжах в Темрюкском районе, передает "АиФ-Юг".
Несмотря на то, что температура морской воды в Темрюкском районе уже поднялась выше приемлемых 20 градусов, сейчас пляжи "украшают" таблички с надписью "Купание запрещено" и баннеры с текстом: "До завершения восстановительных работ КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО".
Ограничения снимут лишь тогда, когда все временно закрытые пляжи приведут в соответствие с санитарными нормами, открытие каждого из них будет возможно только после официального разрешения Роспотребнадзора, говорится в сообщении.