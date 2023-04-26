На КПП на Лачинской дороге подняли флаг Азербайджана

На ККП, открытом Азербайджаном на Лачинской дороге, исполнили гимн республики и подняли флаг. Военные отдали рапорт президенту Ильхаму Алиеву.
Торжественная церемония поднятия государственного флага состоялась сегодня на контрольно-пропускном пункте, установленном Азербайджаном на Лачинской дороге.
Военнослужащие на КПП выстроились в шеренгу, прозвучал гимн Азербайджана, затем был поднят государственный флаг.
После церемонии поднятия флага на КПП в Лачинском коридоре, был дан рапорт азербайджанскому лидеру, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву.
Азербайджанская сторона установила КПП на Лачинской дороге в полдень 23 апреля. В МИД Азербайджана отмечают, что новый механизм создан для обеспечения безопасного передвижения на данном участке,. На пункте работают подразделения пограничной службы республики.