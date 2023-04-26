На КПП на Лачинской дороге подняли флаг Азербайджана

Опубликовано: 10:53, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

На ККП, открытом Азербайджаном на Лачинской дороге, исполнили гимн республики и подняли флаг. Военные отдали рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

Торжественная церемония поднятия государственного флага состоялась сегодня на контрольно-пропускном пункте, установленном Азербайджаном на Лачинской дороге.

Военнослужащие на КПП выстроились в шеренгу, прозвучал гимн Азербайджана, затем был поднят государственный флаг.

После церемонии поднятия флага на КПП в Лачинском коридоре, был дан рапорт азербайджанскому лидеру, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Азербайджанская сторона установила КПП на Лачинской дороге в полдень 23 апреля. В МИД Азербайджана отмечают, что новый механизм создан для обеспечения безопасного передвижения на данном участке,. На пункте работают подразделения пограничной службы республики.