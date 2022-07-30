На Каспии стартовали учения тактических групп кораблей

Минувшей ночью в акваторию Каспийского моря вышли более 10 боевых кораблей, чтобы принять участие в начавшихся здесь учениях тактических групп с отработкой боевых задач.

Минувшей ночью в Каспийской флотилии начались двусторонние учения тактических групп с отработкой задач по предназначению в морских полигонах боевой подготовки, сообщила пресс-служба флотилии.

"В ходе учения экипажи ракетных, малых ракетных и малых артиллерийских кораблей будут отрабатывать приемы и способы выполнения поставленных задач с учебным применением вооружения как одиночно, так и в составе корабельных ударных групп"

- пресс-служба флотилии

Отдельные, но не менее важные задачи, будет выполнять корабельная тральная группа – ей предстоит справиться с тралением морских мин и проделывании прохода в условном минном поле, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На первом этапе экипажи кораблей выполнили экстренное приготовление к бою и походу и вышли из пункта базирования в районы рассредоточения, в учениях задействованы ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Туча", "Амур" "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Астрахань" и "Махачкала", а также базовые тральщики.

Все корабли отработают задачи противовоздушной обороны с выполнением учебно-боевых стрельб, артиллерийские стрельбы по береговым целям, а их экипажи поборются за живучесть и поупражняются в ведении противодиверсионной обороны, - говорится в пресс-релизе.