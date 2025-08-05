На горе Машук в Пятигорске уничтожен пожар

Пожарные уничтожили возгорание на горе Машук в Пятигорске. Пожар вспыхнул на площади 4 тыс кв м. Данных о погибших и пострадавших не поступало.

Крупное возгорание уничтожили пожарные на горе Машук в Пятигорске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

В краевом спасательном ведомстве подчеркнули, что горение сухой растительности на склоне вершины в Пятигорске потушено на площади 4 тыс кв м.

Ранее в МЧС заявляли, что на южном склоне Машука вспыхнул ландшафтный пожар на площади 4 тыс кв м. При этом информации о жертвах и пострадавших нет.