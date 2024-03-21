Вестник Кавказа

На футбольных матчах в России усилят меры безопасности

На футбольных матчах в России усилят меры безопасности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Футболисты РПЛ в ближайший уикенд почтят память погибших от рук боевиков в "Крокусе". На играх также будут усилены меры безопасности.

На матчах чемпионата России по футболу усилят меры безопасности после теракта, произошедшего в Московской области 22 марта. Об этом информирует в своем Telegram-канале РПЛ.

"Подготовка к проведению 22-го тура Мир РПЛ проходит с учетом повышенных мер безопасности участников соревнований и зрителей. Решения по возможным ограничениям посещаемости принимают органы исполнительной власти регионов"

– пресс-служба

Там добавили, что также будут внесены коррективы в программу Winline Матча.

Теракт в Крокусе

В прошлую пятницу группа боевиков с автоматами ворвалась в концертный зал и начала расстреливать людей, которые пришли на выступление группы "Пикник". После этого они подожгли здание и скрылись. В результате в зале обвалилась крыша, а сам он полностью выгорел.

Согласно последней информации, жертвами теракта стали минимум 137 человек, пострадали еще 152.

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