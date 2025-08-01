На Дону намолотили лишь чуть больше 8 миллионов тонн зерна

Ростовская область завершила уборку урожая зерновых, пополнив закрома лишь на 8 миллионов тонн, это почти на четверть меньше, чем годом ранее. Причиной такого падения валового сбора урожая стали сложные погодные условия.

Ростовская область завершила уборочную кампанию, намолотив более 8,2 млн т зерна, сообщил со ссылкой на данные сайта министерства сельского хозяйства и продовольствия региона врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"У нас достаточно сложная ситуация в этом году с сельским хозяйством. К сожалению, второй год подряд у нас серьезное падение валового сбора урожая. По уточненным данным уже обмолот завершен, 8,215 млн т собрали аграрии"

- Юрий Слюсарь

По итогам 2024 года валовый сбор составил 10,894 млн т, а в текущем году этот показатель снизился на 24,3%. Упала и средняя урожайность зерновых – она составила 25,9 ц/га. Чуть выше, 27,9 ц/га, составила урожайность озимой пшеницы, тогда как в 2024 году она составляла 33 ц/га, передает "Интерфакс".

Серьезно подпортили урожай весенние заморозки, обрушившиеся на регион с 19 мая, а потом их сменила засуха, из-за которой властям области 10 июня пришлось ввести режим ЧС из-за почвенной засухи в десяти районах области, с 30 июня - на территории еще девяти районов, с 21 июля – еще двух, а с 12 августа - в Мартыновском районе.

В целом природные катаклизмы повредили около 1 млн га посевов, а на площади 180 тыс га они погибли безвозвратно. Все это нанесло аграриям ущерб в 7,8 млрд рублей, и это – только предварительные данные. Ростовская область уже обратилась в правительство РФ за их поддержкой.