Вестник Кавказа

МВД Грузии опубликовало статистику по ДТП

МВД Грузии опубликовало статистику по ДТП
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии произошло 2,8 тыс аварий с начала текущего года. В них погибли 216 человек, еще 3,8 тыс получили различные травмы.

С января 2025 года в Грузии в ДТП погибли 216 человек, из них 14 детей, согласно статистике, предоставленной МВД страны.

Всего произошло 2,8 тыс аварий с серьезными последствиями, в которых пострадали свыше 3,8 тыс человек.

Наибольшее число ДТП произошло в Тбилиси, Имерети, Квемо Картли и Аджарии. Самыми частыми причинами аварий стали нарушения в выполнении поворота, обгона или выезда на встречную полосу, а также отсутствие необходимой дистанции.

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