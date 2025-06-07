МВД Грузии опубликовало статистику по ДТП

В Грузии произошло 2,8 тыс аварий с начала текущего года. В них погибли 216 человек, еще 3,8 тыс получили различные травмы.

С января 2025 года в Грузии в ДТП погибли 216 человек, из них 14 детей, согласно статистике, предоставленной МВД страны.

Всего произошло 2,8 тыс аварий с серьезными последствиями, в которых пострадали свыше 3,8 тыс человек.

Наибольшее число ДТП произошло в Тбилиси, Имерети, Квемо Картли и Аджарии. Самыми частыми причинами аварий стали нарушения в выполнении поворота, обгона или выезда на встречную полосу, а также отсутствие необходимой дистанции.