Мощность крупнейшей на Северном Кавказе ГЭС увеличится на 10%

В Дагестане проводятся работы по модернизации крупнейшей в СКФО ГЭС – Чиркейской, в результате которых мощность станции возрастет на 10%.

На Чиркейской ГЭС в Республике Дагестан ведутся модернизационные работы, которые позволят нарастить мощность объекта, рассказали в Минэнерго РД.

"На Чиркейской гидроэлектростанции, крупнейшей на Северном Кавказе, продолжается комплексная модернизация, которая позволит увеличить установленную мощность объекта с 1000 до 1100 МВт"

– Минэнерго Дагестана

Модернизацией объекта занимается Дагестанский филиал ПАО "Русгидро" Завершить работы планируется до 2028 года.

"Рост мощности на 10% будет достигнут за счет модернизации гидротурбин и генераторов"

– Минэнерго Дагестана

Модернизация ГЭС на реке Сулак обойдется в 22,2 млрд рублей.