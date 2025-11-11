Мощность крупнейшей на Северном Кавказе ГЭС увеличится на 10%

В Дагестане проводятся работы по модернизации крупнейшей в СКФО ГЭС – Чиркейской, в результате которых мощность станции возрастет на 10%.
На Чиркейской ГЭС в Республике Дагестан ведутся модернизационные работы, которые позволят нарастить мощность объекта, рассказали в Минэнерго РД.
"На Чиркейской гидроэлектростанции, крупнейшей на Северном Кавказе, продолжается комплексная модернизация, которая позволит увеличить установленную мощность объекта с 1000 до 1100 МВт"
– Минэнерго Дагестана
Модернизацией объекта занимается Дагестанский филиал ПАО "Русгидро" Завершить работы планируется до 2028 года.
"Рост мощности на 10% будет достигнут за счет модернизации гидротурбин и генераторов"
– Минэнерго Дагестана
Модернизация ГЭС на реке Сулак обойдется в 22,2 млрд рублей.