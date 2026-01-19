Вестник Кавказа

Кремль: Россия предлагает США возобновить торговлю

Кремль: Россия предлагает США возобновить торговлю
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дмитрий Песков рассказал о стремлении России к восстановлению торговых связей с Соединенными Штатами.

Россия заинтересована в восстановлении торгово-экономического сотрудничества с Соединенными Штатами. Такое заявление сделал 20 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть основной профиль – это вопрос торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Вы знаете, что мы являемся сторонниками возобновления этих отношений" 

– представитель Кремля

Ранее издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп миром на Украине хочет добиться перезагрузки отношений с Россией. В материале подчеркивается, что США хотят восстановить связи с РФ, так как не хотят ее сближения с Китаем.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1105 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.