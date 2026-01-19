Кремль: Россия предлагает США возобновить торговлю

Дмитрий Песков рассказал о стремлении России к восстановлению торговых связей с Соединенными Штатами.
Россия заинтересована в восстановлении торгово-экономического сотрудничества с Соединенными Штатами. Такое заявление сделал 20 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть основной профиль – это вопрос торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Вы знаете, что мы являемся сторонниками возобновления этих отношений"
– представитель Кремля
Ранее издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп миром на Украине хочет добиться перезагрузки отношений с Россией. В материале подчеркивается, что США хотят восстановить связи с РФ, так как не хотят ее сближения с Китаем.