Москва воздержится от предложений по иранскому ядерному вопросу – Михаил Ульянов

РФ пока не будет выдвигать конкретных предложений по иранской ядерной проблеме. Ситуация тупиковая, необходимо "осмотреться", заявил постпред России при международных организациях Михаил Ульянов.
"Прежде чем выдвигать какие-то инициативы, нужно понять, где мы находимся. А мы зашли в тупик - точнее, нас в него завели. Нужно осмотреться, а затем уже просчитывать, что и как предпринимать"
– Михаил Ульянов
Ранее в МИД РФ заявили о необходимости сотрудничества с Ираном на равных условий, осудив последнюю инициативу МАГАТЭ по иранской проблеме.
Напомним, что накануне МАГАТЭ принял резолюцию, согласно которой Тегеран должен немедленно отчитаться о запасах обогащенного урана, а также предоставить данные о состоянии поврежденных ядерных объектов.