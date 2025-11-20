Вестник Кавказа

Москва воздержится от предложений по иранскому ядерному вопросу – Михаил Ульянов

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Михаил Ульянов заявил, что Москва пока воздержится от инициатив по иранскому ядерному вопросу.

РФ пока не будет выдвигать конкретных предложений по иранской ядерной проблеме. Ситуация тупиковая, необходимо "осмотреться", заявил постпред России при международных организациях Михаил Ульянов. 

"Прежде чем выдвигать какие-то инициативы, нужно понять, где мы находимся. А мы зашли в тупик - точнее, нас в него завели. Нужно осмотреться, а затем уже просчитывать, что и как предпринимать"

– Михаил Ульянов 

Ранее в МИД РФ заявили о необходимости сотрудничества с Ираном на равных условий, осудив последнюю инициативу МАГАТЭ по иранской проблеме. 

Напомним, что накануне МАГАТЭ принял резолюцию, согласно которой Тегеран должен немедленно отчитаться о запасах обогащенного урана, а также предоставить данные о состоянии поврежденных ядерных объектов.

