Москва призвала к равному сотрудничество с Ираном по атому

В МИД РФ осудили недавнюю резолюцию МАГАТЭ по Ирану, а также призвали придерживаться принципов равного сотрудничества в отношении Тегерана.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил о важности равного сотрудничества с властями Ирана по ядерному вопросу. По словам Захаровой, другие страны должны проводить в отношении Тегерана ту же политику, что и в отношении государств с неядерным статусом, которые выполняют обязательства по ДНЯО.

"Твердо исходим из того, что сотрудничество в области мирного атома с Ираном должно осуществляться на тех же условиях, что и с другими неядерными государствами, добросовестно исполняющими свои обязательства в рамках ДНЯО. Рассчитываем, что и другие государства будут следовать этой линии"

– Мария Захарова

Захарова осудила последнюю резолюцию МАГАТЭ по Ирану, назвав ее провокацией западных стран. В МИД РФ подчеркнули, что документ является ударом по системе гарантий МАГАТЭ.