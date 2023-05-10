На Смоленской площади заявили, что цель России в переговорах между Азербайджаном и Арменией заключается в обеспечении мира и безопасности на Южном Кавказе.
Россия продолжит оказывать содействие нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, сообщили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она заявила, что основная цель России в данном вопросе состоит в скорейшем установлении мира и безопасности в регионе, поэтому Москва и предложила провести встречу глав внешнеполитических ведомств трех стран.
"Безальтернативный путь к этой цели - выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении"
- Мария Захарова
Кроме того, представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва рассчитывает на продолжение Азербайджана и Армении работы по мирному договору на двусторонней основе.