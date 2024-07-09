Армянские авиалинии свяжут Ереван и Казань

Еще один авиаперевозчик свяжет татарскую столицу с армянской. Это будет Armenian Airlines. Полеты будут выполняться раз в неделю.

С 9 августа столицу Татарстана и Ереван свяжет еще один прямой авиарейс. Полеты будет выполнять авиаперевозчик Armenian Airlines. Об этом рассказали в службе аэропорта Казани.

Из армянской столицы самолет будет вылетать каждую пятницу в 12:35, а совершать обратный полет из Казани в 15:35 в тот же день. Время в пути составит около трех часов.

На рейсе будет летать самолет производства Airbus модели А321. Всего он сможет вместить около 200 пассажиров.

Все больше воздушных направлений связывает Армению и Россию. Ранее армянские авиалинии связали Уфу и Ереван.