Москва продолжит работать над прекращением конфликта в Газе – МИД РФ

"Основное внимание было уделено положению дел в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на ситуацию в секторе Газа. С российской стороны подтверждена готовность продолжать политико-дипломатические усилия, направленные на скорейшее прекращение кровопролития"
– Сергей Вершинин
Отметим, что Вершинин и посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль провели встречу, в рамках которой обсудили положение дел в секторе Газа. Москва снова напомнила, что придерживается позиции о необходимости исполнения решений СБ ООН от 1967 года.