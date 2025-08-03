Вестник Кавказа

Москва продолжит работать над прекращением конфликта в Газе – МИД РФ

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России заявили о готовности продолжать усилия по нормализации ситуации в Газе.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил о продолжении дипломатической работы над нормализацией ситуации в секторе Газа

"Основное внимание было уделено положению дел в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на ситуацию в секторе Газа. С российской стороны подтверждена готовность продолжать политико-дипломатические усилия, направленные на скорейшее прекращение кровопролития"

– Сергей Вершинин 

Отметим, что Вершинин и посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль провели встречу, в рамках которой обсудили положение дел в секторе Газа. Москва снова напомнила, что придерживается позиции о необходимости исполнения решений СБ ООН от 1967 года.

