Москва примет юбилейную Неделю устойчивого развития

Десятая Неделя устойчивого развития пройдет в Москве в начале сентября. Темой форума станет укрепление устойчивости бизнеса перед современными вызовами и прикладные решения.

В Москве 8-12 сентября будет проходить международный образовательно-просветительский проект в области устойчивого развития и ответственных деловых практик – Х Неделя устойчивого развития (НУР-2025).

Главной темой встречи станет "Время прикладных решений", связанная с шагами для повышения устойчивости бизнеса и выведением в приоритет реальных проектов в социальном, экологическом и других направлениях воздействия компаний. Ожидается, что НУР-2025 станет ключевой площадкой для обмена практическими инструментами устойчивого развития в России.

Программа Недели устойчивого развития будет включать следующие темы: Технологии устойчивого развития; Стратегии устойчивого развития; Региональные практики; Управление устойчивым развитием бизнеса; Интерактивные практики устойчивого развития и спектакль. Планируется проведение экспертных сессий, панельных дискуссий, анализ трендов устойчивого развития, решения и практики корпоративного сектора, проектные разборы, практикумы, бизнес-игры, визит-программы, нетворкинг и многое другое.

Председатель Экспертного совета НУР Светлана Герасимова поделилась планами на предстоящий форум.

"В этом году мы делаем акцент на прикладных кейсах компаний, где устойчивые инициативы уже дают измеримый эффект. Особое внимание – масштабируемым региональным практикам, интегрированным в корпоративные стратегии"

– Герасимова

Эксперты из Росатома, Северстали, Ростелекома, FESCO, СИБУР, X5 Group, Норильского никеля поделятся опытом по укрепление устойчивости бизнеса перед современными вызовами.

Она добавила, что многие отраслевые инициативы и проекты берут начало на Неделе устойчивого развития и впоследствии масштабируются крупным и средним бизнесом, а также в регионах.

Принять участие в НУР-2025 могут представители бизнеса, государственных и общественных организаций, эксперты, преподаватели и лидеры проектов. Участие бесплатное, для того, что принять участие в Неделе, необходимо предварительно пройти регистрацию на сайте: https://sdweek.ru.

Мероприятия пройдут на площадках Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС, 10 сентября запланирована онлайн-программа.