Делегации прикаспийских стран и Узбекистана примут участие в Каспийском медиафоруме

Юбилейный, X Каспийский медиафорум, который состоится через несколько дней в Астрахани, планируют посетить после прикаспийских стран, а также Узбекистана.

Послы ряда прикаспийских стран, а также Узбекистана, станут участниками X Каспийского медиафорума, рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Медиафорум будет удостоен внимания представителей делегаций прикаспийских государств. У нас будут присутствовать послы прикаспийских государств, например, Ирана и Казахстана"

– Бабушкин

Кроме того, по его словам, в Астрахани будут рады видеть узбекистанскую делегацию, которую возглавит посол РУз в РФ.

Глава области выразил уверенность в том, что участники форума смогут обсудить текущие вызовы, благодаря чему прикаспийские страны еще больше приблизятся друг к другу.

Губернатор назвал ключевую тему форума-2025 – "История Каспия: от прошлого к будущему". По его словам, история региона будет рассматриваться в ее связи с нынешними событиями, так что будут затронуты не только собственно исторические, но и политические, экономические и экологические вопросы.

Бабушкин добавил, что Каспий нуждается в особом внимании с точки зрения геополитики, экологии и добрососедских отношений между странами, пишет ТАСС.