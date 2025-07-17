Москва и Киев проведут переговоры на этой неделе – Фидан

Хакан Фидан заявил, что переговоры России и Украины состоятся на этой неделе. Он отметил, что цель Турции – способствовать диалогу.

Руководитель турецкой дипломатии Хакан Фидан сообщил, что российская и украинская делегации проведут на этой неделе переговоры в Стамбуле.

Глава внешнеполитического ведомства республики отметил, что на этой неделе в Стамбуле будет интенсивный дипломатический трафик.

"Третий раунд переговоров делегаций России и Украины, дай Бог, пройдет на этой неделе"

- Хакан Фидан

Министр подчеркнул, что цель Турции – способствовать диалогу сторон и реализация шагов, которые обеспечат развитию доверия.