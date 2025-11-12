Москва и Анкара обсудили ситуацию на энергорынках

Консультации заместителей глава МИД России и Турции состоялись в Анкаре. Сторон обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию на энергетических рынках.
Заместители министров иностранных дел России и Турции Александр Панкин и Беррис Экинджи провели встречу в Анкаре, информирует внешнеполитическое ведомство Турции.
"Обсуждены вопросы деятельности экономических и финансовых организаций, в частности, ОЧЭС, Группы двадцати и ВТО, а также ситуация на энергетических и сырьевых рынках"
– МИД Турции
Накануне временный поверенный в делах РФ в Анкаре Алексей Иванов отметил, что торгово-экономические отношения развиваются поступательно.