Вестник Кавказа

Москва и Анкара обсудили ситуацию на энергорынках

Москва и Анкара обсудили ситуацию на энергорынках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Консультации заместителей глава МИД России и Турции состоялись в Анкаре. Сторон обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию на энергетических рынках.

Заместители министров иностранных дел России и Турции Александр Панкин и Беррис Экинджи провели встречу в Анкаре, информирует внешнеполитическое ведомство Турции.

"Обсуждены вопросы деятельности экономических и финансовых организаций, в частности, ОЧЭС, Группы двадцати и ВТО, а также ситуация на энергетических и сырьевых рынках"

– МИД Турции

Накануне временный поверенный в делах РФ в Анкаре Алексей Иванов отметил, что торгово-экономические отношения развиваются поступательно.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
675 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.