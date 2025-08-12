Мошенничеств через Госуслуги стало почти в 20 раз больше на Ставрополье

Число киберпреступлений значительно выросло в текущем году в Ставропольском крае, рассказали в полиции. Одновременно вырос и процент раскрываемости.

Мошеннических преступлений, совершенных через сервис Госуслуги, стало больше в 18 раз в Ставропольском крае, рассказал начальник Управления угрозыска МВД по региону Андрей Толстов.

По его словам, в нынешнем году рост числа преступлений в области информационных технологий ускоряется. За первые семь месяцев 2025 года на Ставрополье было зарегистрировано более 9 тыс таких преступлений.

Толстов обратил особое внимание на такой вид преступлений, как совершение мошенничества путем получения доступа к порталу Госуслуги.

"Если сравнить с прошлым годом, у нас было 160 преступлений, то сейчас зафиксировано уже более 3 тыс подобных преступлений"

– Толстов

В то же время, отметил глава угрозыска, параллельно выросла и раскрываемость таких преступлений: относительно минувшего года она увеличилась более чем на 7%.

Представитель полиции добавил, что в 2025 году злоумышленники совершали такие преступления из 64 регионов РФ. Подавляющее большинство жертв женского пола – порядка 80%.