Молодые режиссеры и сценаристы СКФО собрались в Домбае

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В карачаево-черкесском курортном Домбае сегодня стартовал семидневный образовательный курс, в работе которого участвуют молодые режиссеры и сценаристы изо всех уголков Северного Кавказа.

В карачаево-черкесском курортном поселке Домбай сегодня открылась Кавказская кинолаборатория, которая объединила молодых режиссеров и сценаристов Северного Кавказа. Им предстоит поучаствовать в семидневной образовательной программе, в ходе которой пройдут лекции, тренинги и кинопоказы, сообщили в Фонде поддержки регионального кинематографа.

"Молодые режиссеры и сценаристы из Буденновска, Владикавказа, Махачкалы, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Черкесска и других городов Северного Кавказа с 3 по 9 ноября будут работать над замыслами, режиссерскими экспликациями, визуальной концепцией и трейлерами будущих картин"

- Фонд поддержки кинематографа СКФО

Кинодеятелям предстоит за неделю послушать лекции, пройти индивидуальные консультации, практические занятия и кинопоказы с обсуждениями, а их наставниками станут мастера современного отечественного кино, участники и лауреаты различных российских и международных кинофестивалей.

Работа с экспертами поставит участников на одну профессиональную планку, которая сообщит им о потенциале замыслов и путях их развития, - отметили организаторы.

За год кинолаборатории полного цикла прошли во всех федеральных округах страны, напомнили в мастерских Фонда поддержки регионального кинематографа и Союза кинематографистов России. 

