Многократный шенген больше не будет выдаваться россиянам — СМИ

© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
На этой неделе вступят новые ограничения для россиян от ЕС. Им не будет выдаваться многократная туристическая виза в страны шенгена, пишут СМИ.

Брюссель ввел новые антироссийские ограничения: прекращена выдача гражданам РФ многократных виз в страны Шенгенской зоны, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что в разработке еще более строгие ограничения на посещение стран ЕС для россиян. Ожидается, что ограничения вступят в силу уже на этой неделе.

Тем не менее, в сообщении Politico подчеркивается, что выдача виз – исключительное право конкретных стран, поэтому Еврокомиссия вправе осложнить процесс выдачи Шенгена, однако не сможет ввести всеобщий запрет въезжать в страны ЕС для граждан России.

Напомним, что ранее в 19 пакете антироссийских санкций ЕС запретили европейским туроператорам осуществлять туристическую деятельность на территории России.

