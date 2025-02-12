Многие страны готовы восстановить авиасообщение с РФ - Росавиация

По данным Росавиации, у многих стран есть интерес к возобновлению прямых авиарейсов в города России. Сегодня россиянам доступны прямые рейсы в 38 государств.

В расписании могут появиться новые прямые рейсы между Россией и другими странами - интерес к возобновлению прямого авиасообщения имеется, рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять"

– глава Росавиации

Он отметил, что в работе по расширению международной маршрутной сети заняты МИД, Минтранс и Минэкономразвития России.

На данный момент россиянам доступны прямые авиарейсы в 38 стран, на 17 направлениях работают иностранные перевозчики и российские авиакомпании.