Мишустин отметил положительное отношение Казахстана к совместным с РФ образовательным проектам

Российские власти осведомлены о положительной позиции казахстанского руководства по сотрудничеству в сфере образования. Об этом заявил глава правительства РФ.

Власти России хорошо знают об отношении руководства Казахстана к образованию и совместным проектам в этой области, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин после презентации работы филиала Казахского национального университета на базе Омского госуниверситета (ОмГУ).

"Я знаю, как относится к образованию в принципе, и к российскому, и казахстанскому образованию, уважаемый президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев"

- Михаил Мишустин

Он подчеркнул, что об отношении казахстанских властей к совместным с РФ образовательным проектам говорит открытие восьми филиалов лучших российских вузов в Казахстане.

Ранее Михаил Мишустин передал, что экономическое сотрудничество Москвы и Астаны идет по нарастающей. Он также уделил внимание проектам в области высшего образования и отметил, что в российских вузах проходят обучение 60 тыс будущих казахстанских специалистов.