Мирзиёев поздравил Эрдогана с результатами голосования в Турции

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с действующим президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого поздравил главу государства с результатами голосования на президентских и парламентских выборах в стране.
"Глава нашего государства тепло поздравил лидера Турции с успешным проведением президентских и парламентских выборов, по итогам которых действующий президент страны и "Республиканский альянс" завоевали большинство голосов избирателей"
– пресс-служба президента Узбекистана.
Мириёев подчеркнул, что результаты голосования свидетельствуют о широкой поддержке турецким народом курса политических преобразований и экономических реформ, которые проводит президент Турции.
Также стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-турецких отношений.