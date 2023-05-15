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Мирзиёев поздравил Эрдогана с результатами голосования в Турции

Мирзиёев поздравил Эрдогана с результатами голосования в Турции
Лидеры Узбекистана и Турции провели телефонные переговоры. Глава Узбекистана поздравил коллегу с результатами состоявшихся накануне выборов. Также стороны обсудили вопросы сотрудничества.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с действующим президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого поздравил главу государства с результатами голосования на президентских и парламентских выборах в стране.

"Глава нашего государства тепло поздравил лидера Турции с успешным проведением президентских и парламентских выборов, по итогам которых действующий президент страны и "Республиканский альянс" завоевали большинство голосов избирателей"

– пресс-служба президента Узбекистана.

Мириёев подчеркнул, что результаты голосования свидетельствуют о широкой поддержке турецким народом курса политических преобразований и экономических реформ, которые проводит президент Турции.

Также стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-турецких отношений.

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