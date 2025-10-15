Мирзиеев посетил религиозный исламский центр

Узбекистанский лидер Шавкат Мирзиеев посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте и оценил процесс строительства и оформления проекта, а также ознакомился с его технологическим оснащением.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев ознакомился с работой Центра исламской цивилизации в Ташкенте, информирует пресс-служба президента.

Строительство Центра было начато еще 7 лет назад – в 2018 году по персональному постановлению Мирзиеева. В настоящее время проект еще не завершен, часть отделочных и интерьерных работ все еще ведется, однако президенту в ходе его визита рассказали об уже проделанной работе: глава государства посетил некоторые выставочные залы, посвященные истории ислама и выдающимся религиозным деятелям. Согласно идее проекта, в Центре будут представлены редкие рукописные экземпляры священного Корана на староузбекском языке, священные книги древних эпох, в частности – знаменитый древний Коран Османа.

Кроме того, Шавкат Мирзиеев ознакомился с материально-техническим оснащением исламского центра и тем, какие мультимедийные и интерактивные технологии применяются в рамках его работы.

Президент положительно оценил результаты проделанной работы и оставил некоторые пожелания для дальнейшего развития деятельности Центра исламской цивилизации. В частности, он дал рекомендации по оснащению выставочного материала и подчеркнул важность работы Центра для наследия народа Узбекистана и его культуры – как для местного населения, так и для зарубежных гостей.