Вестник Кавказа

Мир и стабильность на Кавказе имеют решающее значение – президент Грузии

Мир и стабильность на Кавказе имеют решающее значение – президент Грузии
© Фото: соцсети Михаила Кавелашвили
Президент Грузии заявил, что Тбилиси заинтересован в подписании мирного договора между Баку и Ереваном. Он отметил, что мир и стабильность имеют решающее значение для региона.

Грузинский президент Михаил Кавелашвили заявил о заинтересованности Тбилиси в заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Он сообщил, что Грузия является одной из заинтересованных сторон в прекращении конфликта. Президент поблагодарил власти стран за их готовность вести переговоры.

Также Кавелашвили подчеркнул, что мир и стабильность имеют решающее значение для всего Южного Кавказа и открывают возможности для всех трех государств.

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