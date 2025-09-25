Минздрав Чечни: при обрушении балкона пострадали 84 человека

В Чечне во вторник в результате обрушения временного балкона медицинская помощь потребовалась 84 людям. Госпитализированы 43 пострадавших.
В министерстве здравоохранения Чечни рассказали, сколько человек пострадали после обрушения балкона на похоронах в Гудермесском районе республики.
Всего за помощью медиков обратились 84 человека, говорится в сообщении ведомства, половина из них была госпитализирована.
"После обследования и оказания экстренной помощи 43 пациента госпитализированы, из них 2 - в отделение реанимации"
– Минздрав региона
Министр здравоохранения Чечни Адам Алханов взял ситуацию под личный контроль.
Прокуратура региона проводит проверку по факту происшествия в соответствии с поручением прокурора Чечни Арсана Адаева.
Чп произошло в одном из частных домовладений в селе Ишхой-Юрт. Временная деревянная конструкция рухнула во время похорон.