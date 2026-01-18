Минута молчания в память о жертвах Черного января прошла в Азербайджане

В Азербайджане сегодня, в 36-ю годовщину Черного января, в полдень была объявлена минута молчания в память о жертвах трагедии.

Сегодня в Азербайджане состоялась минута молчания, в ходе которой была почтена память жертв Черного января.

Она прошла в полдень по бакинскому времени по всей территории страны.

Корабли в Бакинской бухте, машины на дорогах и поезда метро дали гудок в память о жертвах трагедии.

Напомним, что сегодня 36-я годовщина трагедии Черного января. Тридцать шесть лет назад, в ночь с 19 на 20 января 1990 года, был нанесен решающий удар по СССР, причем самим советским центром. Тогда в Баку были совершены массовые убийства мирного населения, причем проводились они под предлогом подавления беспорядков: переодетые в армейскую форму каратели на танках ворвались в город, начали стрелять по людям и зданиям, давить гусеницами прохожих и машины. В эту ночь погибли 147 бакинцев.