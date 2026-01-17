36 лет со дня "Черного января" – массового убийства в Баку

Ночью 20 января 1990 года было совершено одно из самых кровавых преступлений последнего периода СССР – для провокации антисоветских настроений в Азербайджане каратели под видом наведения порядка расстреляли и раздавили танками в Баку 147 местных жителей.

Советский центр нанес решающий удар по СССР 36 лет назад, в ночь с 19 на 20 января 1990 года. Тогда в столице АзССР Баку были совершены массовые убийства мирного населения под предлогом подавления беспорядков – переодетые в армейскую форму каратели на танках ворвались в беззащитный город и открыли беспорядочный огонь по людям и зданиям, принялись давить гусеницами прохожих и автомобили. Эта ночь, унесшая жизни 147 бакинцев, вошла в историю под названием "Черный январь", и с тех пор 20 января стало памятной датой страшного преступления высшего партийного руководства Союза против собственного народа.

Механизмы развала СССР

"Черный январь" был одним из последствий курса генсека Михаила Горбачева и его окружения на уничтожение СССР с целью приватизации громадных государственных ресурсов.

Ликвидация социалистического строя в государствах Восточной Европы была одной из стратегических целей стран коллективного Запада в годы "холодной войны", поскольку институт народной собственности не только противоречил, но и угрожал их институтам рыночной экономики и частной собственности, положенным в основу государственности капиталистических стран. В СССР дорога к реализации этой цели начала прокладываться в 60-е годы, когда во власть вошли молодые элиты, заинтересованные в закреплении советского имущества в своей собственности.

Первым генсеком из этого поколения стал Михаил Горбачев. Довольно скоро после его прихода к власти США и Европа предложили политическую сделку: права высшего партийного руководства на приватизацию активов СССР будут признаны в том случае, если оно организует развал государства на более мелкие страны с обязательным их переходом к капиталистическому строю, дабы Союз перестал быть экзистенциальной угрозой для Запада.

Ломали СССР так же, как привыкли его строить – в плановом режиме, а рычагом развала был избран национальный вопрос: межнациональные конфликты должны были создать условия для выхода советских республик из состава Союза. Поэтому чиновники на местах получили с самого верха планы по разжиганию националистических настроений и созданию соответствующих движений. В одночасье по всей стране образовались кружки националистов, которые как будто не замечали спецслужбы. Эти объединения занимались разжиганием ненависти к соседствующим национальностям и готовили боевиков для осуществления терактов под видом "национальных погромов".

Искусственные погромы, провоцируя неприязнь и между только вчера дружно жившими народами единой советской страны, и по отношению к властям, демонстративно бездействовавшим при совершении преступлений на национальной почве, по замыслу Горбачева и его сообщников должны были мотивировать граждан голосовать за независимость своих республик от СССР. Так создавалась видимость, будто Советский Союз распадался сам собой.

Развал СССР на Южном Кавказе

Одним из ключевых советских регионов, где была реализована механика националистического раскола государства, стал Южный Кавказ. Здесь уже существовало подходящее движение – армянский национализм, и именно на него была сделана основная ставка. В короткое время клика Горбачева при поддержке кураторов с Запада из армянской диаспоры установила контроль над националистическими объединениями армян в самой АрмССР и на территории АзССР, в карабахском городе Ханкенди. Эти националисты получили от советского центра полную поддержку своих ксенофобских планов по созданию мононационального государства путем этнической чистки Армении и Карабаха – изгнания азербайджанцев.

У азербайджанцев подобного националистического движения, ставившего задачей этнические чистки против соседствующих народов, не было. Поэтому в АзССР люди оказались попросту не готовы ни морально, ни политически к началу антиазербайджанской агрессии армянского национализма. Власти в обеих южнокавказских республиках, разумеется, все знали и видели, как нарастает первый вал националистических настроений в армянской среде, даже отправляли рапорты об очевидно антисоветской деятельности наверх, но эти доклады оставлялись без внимания – а без команды из центра подавить волну армянского национализма они не могли.

Ликвидация социалистического строя на Южном Кавказе началась на рубеже 1987-1988 годов – тогда, в самое холодное время года, была проведена пробная этническая чистка в городе Кафан: по заранее составленному списку адресов прошли боевики, выгоняя на мороз тысячи азербайджанцев. Людей не только заставили покинуть свои дома в Кафане, расположенном на границе двух республик, но и изгнали с территории АрмССР в АзССР. Изгнанникам пришлось во время сильных заморозков идти через горы пешком, многие погибли в пути от переохлаждения, другие получили тяжелые обморожения. Армянские и азербайджанские власти показательно бездействовали.

Поскольку проба удалась, немедленно была проведена вторая крупная операция: нельзя было позволить угаснуть только что разожженной межнациональной розни, требовалось пролить как можно больше крови, чтобы формируемый армяно-азербайджанский конфликт скорее перешел в горячую фазу, а путь к примирению был максимально осложнен. Поэтому в городе Сумгаит в самом конце зимы 1988 года был сфабрикован погром, якобы ставший реакцией на этническую чистку в Кафане и митинги армянских националистов в Ханкенди за передачу Карабаха в состав АрмССР. Во главе группы боевиков, орудовавших в Сумгаите, встал Эдуард Григорян, лично убивший шестерых местных армян – их целью было вызвать у азербайджанского населения стихийную реакцию на нарастающий армянский национализм. В советских СМИ сумгаитские события подавались как первый эпизод межнационального конфликта.

Намеренно жестокие акты насилия в Кафане и Сумгаите понадобились ликвидаторам СССР потому, что именно в АзССР разжечь межнациональную рознь было крайне сложно: на земле Азербайджана азербайджанцы и армяне жили совершенно мирно и дружелюбно, зацепки для возбуждения неприязни двух народов друг к другу отсутствовали. Баку славился многонациональностью и мультикультурализмом, его жители составляли особую городскую цивилизацию бакинства – это-то и хотели уничтожить армянские националисты и их кураторы из советского центра и армянской диаспоры. Без вражды между бакинскими азербайджанцами и бакинскими армянами национальный раскол Южного Кавказа попросту не работал.

Поэтому удар по Баку был обязательным пунктом в программе националистов.

"Черный январь"

Удар по Баку был нанесен через два года после кафанских и сумгаитских событий, в самом начале 1990 года. Он стал кульминацией всей региональной программы развала СССР. Организаторы ставили целью пролить как можно больше крови, но на сей раз операция была двухчастная: сначала насилие творят боевики, затем – советские власти, причем и те, и другие атакуют мирных бакинцев. Вторая часть была призвана заставить жителей Баку возненавидеть силовые структуры советского государства и сделать для них невыносимой жизнь в Союзе.

Первый этап повторял схему изгнания азербайджанцев из Кафана: боевики прошли по заранее подготовленному списку адресов и устроили серию нападений на бакинских армян под видом национального погрома. Бакинские азербайджанцы в те дни сделали все возможное, чтобы спрятать армянских друзей и родственников от боевиков, но это только усилило настрой советского центра на демонстративное кровопролитие в столице АзССР.

"Погромы" создали клике Горбачева предлог для ввода войск в Баку якобы ради прекращения беспорядков, однако в город вошли не силы советской армии, а отряды карателей. В ночь на 20 января 1990 года, когда боевики по команде прекратили нападения, Баку стал жертвой большого теракта: каратели имели приказ убивать всех, кто попадется на глаза, чтобы погибших было как можно больше. Террористы даже не делали попыток изобразить, будто они наводят порядок в городе, а стреляли и давили тяжелой военной техникой детей, женщин, стариков и молодежь, не глядя на их национальность. "Черный январь" унес жизни 147 бакинцев.

К утру 20 января каратели покинули Баку, а на их место в расстрелянный город вошли подлинные силы советской армии.

СССР узнал о массовых убийствах в Баку уже 21 января благодаря общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву, который в тот момент находился в Москве. Он во всеуслышание объявил и о расстрелах бакинцев, и об усилиях властей по разжиганию армяно-азербайджанского конфликта, а также о бегстве из АзССР первого секретаря ЦК Компартии республики Абдурахмана Везирова.

Еще через день, 22 января, прошли похороны 147 жертв "Черного января". Они были похоронены в бакинском парке имени Кирова, преобразованном в память об убитых в Аллею шехидов. Это были всенародные похороны – почтить память погибших пришел весь Баку. Азербайджанские коммунисты в то время массово сжигали партийные билеты. Пришло понимание, что народ Азербайджана не может жить в составе государства, которым управляют его враги.

Азербайджан после "Черного января"

Через полтора года, 30 августа 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял Декларацию о восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики.

СССР был ликвидирован четыре месяца спустя, 26 декабря 1991 года, и как только это произошло, клика Горбачева больше не занималась Южным Кавказом. Армянские националисты оказались предоставлены сами себе – обретя самостоятельность в действиях, они в короткие сроки взяли власть в Армении и продолжили работать над построением мононационального государства. С территории Армении в течение года были изгнаны все местные азербайджанцы, порядка 200 тыс человек оказались беженцами. В армянскую Конституцию были включены претензии на азербайджанский Карабах, и в стремлении добиться контроля над этой территорией армянские националисты развязали Карабахскую войну.

До мая 1994 года, когда избранный президентом Азербайджана Гейдар Алиев сумел остановить боевые действия, армянские оккупационные силы захватили 20% территории Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре. 26,5 лет, по сентябрь 2020 года, эти земли оставались под оккупацией, пока шли бесплодные мирные переговоры по армяно-азербайджанскому урегулированию. За это время оккупанты разграбили ресурсы захваченных территорий и даже разобрали на стройматериалы и вывезли в Армению большую часть зданий оккупированных населенных пунктов.

Только осенью 2020 года, когда мирные переговоры зашли в окончательный тупик, а новая армянская власть приняла военную доктрину "Новая война – новые территории", Баку вернул азербайджанские земли, принудив Ереван к миру благодаря подвигу азербайджанской армии. Армения подписала капитуляцию в Карабахской войне. Остатки взращенных кликой Горбачева националистов в Ханкенди получили время на добровольную реинтеграцию в азербайджанское правовое поле, но вместо этого на протяжении трех лет пытались сохранить последний очаг армяно-азербайджанского конфликта – в итоге он был погашен в сентябре 2023 года в ходе антитеррористических мер, а сепаратистское руководство было взято под стражу, чтобы по закону ответить за свои военные преступления и преступления против человечности.

Азербайджан, таким образом, устранял последствия развала СССР на своей территории на протяжении свыше трех десятилетий.

Перспективы мира

В Армении последствия развала СССР не устранены до сих пор. Несмотря на политику "реальной Армении", провозглашенную правительством премьер-министра Никола Пашиняна, искусственно развитый в советских 80-х армянский национализм сохраняет свои позиции в республике. Что бы ни говорил Ереван о стремлении подписать мирный договор с Баку и установить дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, факты говорят сами за себя: армянские власти не хотят и слышать о возвращении в Армению сотен тысяч изгнанных азербайджанцев и не желают вычеркивать претензии на Карабах из Конституции РА.

В вопросе наказания виновных за националистические преступления рубежа 80-90-х годов также до сих пор не поставлена последняя точка. Нужно открыть архивы с документами по Сумгаитскому делу, этнической чистке в Кафане и "Черному январю" и провести новые расследования и суды. Юридическая основа для этого есть, так как преступления против человечности не имеют срока давности. Убийцы, подобные Эдуарду Григоряну, не должны оставаться на свободе.

Все организаторы и исполнители массовых убийств бакинцев в ночь с 19 на 20 января 1990 года должны быть выявлены, арестованы, осуждены и наказаны по всей строгости закона, а сами расследование и суд – преданы огласке. Их преступление невозможно забыть и нельзя забывать. Память о "Черном январе" должна быть сохранена, а справедливость – обеспечена.