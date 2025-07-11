Вестник Кавказа

Минкульт России поддержал съемки фильма "Абхазское вино"

Оператор за работой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии и Карачаево-Черкесии снимут фильм по роману "Абхазское вино". Проект получил поддержку министерства культуры России.

Осенью состоятся съемки фильма по роману абазинского писателя Олега Этлухова "Абхазское вино".

Роман экранизируют при поддержке Минкульта России, заявка на господдержку была одобрена. Режиссером выступит Инар Нармания.

"Мы участвовали в сегменте дебютного кино. Подобную поддержку получаем впервые. Пользуясь случаем, хочется поблагодарить Минкульт России"

– режиссер

Съемки пройдет осенью на территории Абхазии и КЧР, длительность полнометражной картины составит около 90 минут.

Идея экранизации принадлежит автору романа, поделился режиссер, при этом текст был переработан, переведен на киноязык.

Кто будет играть в фильме "Абхазское вино" пока неизвестно, кастинг состоится в ближайшее время. Планируется задействовать абхазских актеров, передает Sputnik Абхазия.

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