Грузия празднует День святости семьи

Президент Грузии поздравил страну с Днем святости семьи и уважения к родителям. В центре грузинской столицы состоится праздничное шествие.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил страну с Днем святости семьи и уважения к родителям, который отмечается 17 мая.

В поздравлении президента республики отмечается, что семья формирует ценности, прививает людям любовь, сострадание и уважение. Кавелашвили отметил, что семья также играет важнейшую роль в формировании патриотических ценностей.

"Именно здесь формируются наши национальные и христианские ценности – верность Родине, ответственность и справедливость. Семья – это место, где растут поколения, которым предстоит строить будущее нашей страны"

– Михаил Кавелашвили

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил что этот день с благословения Патриарха стал днем достоинства, семьи, любви и единства.

"Наша страна, наша родина, наш народ никогда не станут жертвами выдуманных идеологий, которые пытались проповедовать и будут продолжать пытаться проповедовать в будущем"

– Шалва Папуашвили

В Тбилиси до 22:00 из-за шествия в честь праздника перекроют ряд улиц в центре города. Шествие начинается с территории, прилегающей к церкви Кашвети.

Отметим, что в прошлом году власти Грузии сделали 17 мая официальным выходным днем.