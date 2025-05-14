Вестник Кавказа

Грузия празднует День святости семьи

Грузия празднует День святости семьи
© Фото: соцсети Михаила Кавелашвили
Президент Грузии поздравил страну с Днем святости семьи и уважения к родителям. В центре грузинской столицы состоится праздничное шествие.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил страну с Днем святости семьи и уважения к родителям, который отмечается 17 мая. 

В поздравлении президента республики отмечается, что семья формирует ценности, прививает людям любовь, сострадание и уважение. Кавелашвили отметил, что семья также играет важнейшую роль в формировании патриотических ценностей. 

"Именно здесь формируются наши национальные и христианские ценности – верность Родине, ответственность и справедливость. Семья – это место, где растут поколения, которым предстоит строить будущее нашей страны"

– Михаил Кавелашвили 

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил что этот день с благословения Патриарха стал днем достоинства, семьи, любви и единства. 

"Наша страна, наша родина, наш народ никогда не станут жертвами выдуманных идеологий, которые пытались проповедовать и будут продолжать пытаться проповедовать в будущем"

– Шалва Папуашвили

В Тбилиси до 22:00 из-за шествия в честь праздника перекроют ряд улиц в центре города. Шествие начинается с территории, прилегающей к церкви Кашвети. 

Отметим, что в прошлом году власти Грузии сделали 17 мая официальным выходным днем.

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