МИД Турции: Швеция пока далека от членства в НАТО

Опубликовано: 20:12, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Швеции еще очень далеко до вступления в НАТО, несмотря на оптимизм в этом вопросе генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, заявил сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Одобрение Турцией членства Швеции в НАТО находится в "далекой точке", несмотря на заявления генсека альянса и официального Стокгольма, заявил сегодня глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Несмотря на заявления генсека НАТО, Йенса Столтенберга и официальных лиц Швеции о том, что все условия выполнены, мы пока находимся в далекой точке", - сказал Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу A Haber, передает РИА Новости.

Неделю назад Столтенберг после церемонии вступления Финляндии заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к альянсу, однако Чавушоглу тогда отметил, что борьба с терроризмом – очень важное условие для одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО.

До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30, кроме Венгрии и Турции, которые пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В конце марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.